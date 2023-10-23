Лидеры ХАМАС заявили о готовности к длительному конфликту с Израилем

Глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что лидеры палестинского движения ХАМАС заверили его в готовности к длительному противостоянию с Израилем, сообщает ТАСС.

По словам министра, в воскресенье вечером он имел разговор с руководителем политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией и лидером группировки «Палестинский исламский джихад» (организация запрещена в России) Зиядом ан-Нахалем, которые проинформировали его о последних событиях в секторе Газа. Хания и ан-Нахаль подчеркнули, что они готовы к «долгой борьбе с сионистским режимом». Оба палестинских лидера потребовали от Израиля прекратить атаки на гражданское население.

Ранее официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не поддерживают инициативу введения режима прекращения огня между израильской стороной и сектором Газа, поскольку ХАМАС может воспользоваться этим для передышки и подготовки к атакам на Израиль.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».