Иран сообщил о готовности ХАМАС воевать до последнего

Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян сообщил о готовности лидеров ХАМАС к долгой войне — об этом ему сообщили сами представители радикального палестинского движения, сообщает информационное агентство IRNA.

Кроме того, Абдоллахиян заявил, что обратился к своему российскому коллеге Сергею Лаврову с просьбой не допустить принятия Советом Безопасности ООН резолюции, которая могла бы противоречить интересам Палестинского государства.

До этого официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не поддерживают инициативу введения режима прекращения огня между израильской стороной и сектором Газа, поскольку ХАМАС может воспользоваться этим для передышки и подготовки к атакам на Израиль.

20 октября глава ливанского МИД Абдалла Бу Хабиб призвал Израиль объявить о прекращении огня на двое суток. По мнению министра, израильская сторона лишь усугубляет ситуацию разговорами о том, что Ливан призовут к ответственности за действия, совершенные с его территории.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.