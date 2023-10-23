В США заявили, что ХАМАС воспользуется прекращением огня между Газой и Израилем

США не поддерживают инициативу введения режима прекращения огня между израильской стороной и сектором Газа, поскольку ХАМАС может воспользоваться этим для передышки и подготовки к атакам на Израиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя американского госдепартамента Мэттью Миллера.

«Любое прекращение огня даст ХАМАС возможность передохнуть и подготовиться к проведению террористических атак против Израиля», — сказал он.

Миллер подчеркнул, что данная ситуация неприемлема для Израиля.

20 октября глава ливанского МИД Абдалла Бу Хабиб призвал Израиль объявить о прекращении огня на двое суток. По мнению министра, израильская сторона лишь усугубляет ситуацию разговорами о том, что Ливан призовут к ответственности за действия, совершенные с его территории.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

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