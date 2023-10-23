США отправили в Израиль военных советников

США направили несколько своих военных советников в Израиль. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Имеется несколько военных офицеров с надлежащим опытом, тем опытом, который, как мы считаем, уместен в того рода операциях, которые проводит Израиль и которые он может проводить в будущем, чтобы они отправились туда поделиться своей точкой зрения», — сказал он.

При этом Кирби не стал уточнять точное число отправленных военных офицеров.

23 октября координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности заявлял, что Соединенные Штаты в настоящий момент не наблюдают признаков того, что «крупный игрок» настроен на «большую войну» на Ближнем Востоке.

До этого телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщал, что Вашингтон позволяет Израилю принимать самостоятельные решения относительно сроков и стратегии в войне с ХАМАС, однако американский президент Джо Байден высказал свою точку зрения по этому вопросу во время визита в еврейское государство.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.