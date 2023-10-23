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Красный Крест готовится забрать 50 заложников из Газы

i24News: Красный Крест готовится забрать 50 заложников из сектора Газа

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Reuters

Сотрудники Красного Креста отправились в направлении сектора Газа, чтобы встретить на его границе около 50 заложников, которых в ближайшее время может освободить палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщает израильский телеканал i24News.

По данным телеканала, переговоры близятся к завершению. Отмечается, что ключевым посредником в них выступает Катар, где живут руководители движения ХАМАС.

Сообщается, что речь идет об освобождении заложников, которые имеют двойное гражданство — Израиля и какой-либо другой страны.

Уточняется, что вопрос может быть разрешен в ближайшие часы.

Обмен ударами между израильской армией и ХАМАС продолжается с 7 октября, когда боевики последнего обстреляли южные районы Израиля, после чего вторглись на его территорию и захватили свыше 200 заложников. После этого ЦАХАЛ начал операцию возмездия.

До этого стало известно, что Израиль откажется от наземной операции, если ХАМАС «безоговорочно сдастся» и освободит заложников.

Ранее в Израиле назвали число попавших в плен сторонников ХАМАС.

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