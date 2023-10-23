В России объяснили, почему в Европе заговорили об усталости от Украины

В Евросоюзе давно есть негативное отношение к продолжению поддержки Киева, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что об усталости от Украины говорили многие на встрече министров иностранных дел стран-участниц Евросоюза.

«Сдвиг в настроениях закономерен. Усталость стала накапливаться давно. Однако нужен был триггер, спусковой крючок, чтобы она обрела политическое звучание. Этим крючком стала война на Ближнем Востоке», — написал Пушков.

Он добавил, что конфликт ХАМАС и Израиля обнажил уязвимость Европы, в том числе из-за возможно радикализации миллионов мусульман в ЕС, выступающих против действий еврейского государства в секторе Газа. Пушков подчеркнул, что в таких условиях поддержка Киева все более мучительна для европейцев.

«Европейцам еще предстоит осознать, во что они ввязались. Усталость уже есть. Осознание еще будет», — заключил сенатор.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в Чехии заявили о риске истощения Запада в поддержке Киева.