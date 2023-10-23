Турция выслала со своей территории одного из лидеров ХАМАС

Турция выслала главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию со своей территории, сообщает телеканал Al Monitor.

«Анкара вежливо попросила Ханию и его окружение покинуть Турцию, не желая создавать впечатление, что они защищают ХАМАС», — сообщается в сюжете.

В ХАМАС после этого выразили разочарование позицией Турции — в организации рассчитывали на то, что Анкара сможет оказать давление на Тель-Авив.

До этого МИД Палестины призвал мировое сообщество оказать реальное давление на Израиль на фоне продолжения атак по сектору Газа.

В палестинском МИД добавили, что Израиль продолжает бомбардировки Газы и предположительно совершает военные преступления против жителей региона. В ведомстве подчеркнули, что международное сообщество показывает слабую или предвзятую реакцию на шаги израильского государства.

Ранее Турцию призвали принять меры для защиты Газы.