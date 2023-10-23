Лавров назвал США лидером из стран, ввязавшихся в конфликт на Ближнем Востоке

США уже находятся в числе лидеров тех стран, которые вмешиваются в конфликт между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что касается прогнозов (Государственного секретаря США. — «Газета.Ru») Энтони Блинкена относительно вмешательства в конфликт третьих сил, США уже находятся в ряду лидеров тех, кто уже вмешивается. Это и направление в зону конфликта двух авианосных групп, нескольких тысяч боевых солдат, как я понимаю, со всем необходимым вооружением, включая тяжелые вооружения», — сказал он.

Министр подчеркнул, что чем больше будет подобных шагов со стороны любой страны, тем больше вероятность, что конфликт разрастется.

23 октября бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что президент США Джо Байден допустил «огромный беспорядок» внутри своего собственного государства. В своей соцсети Truth Social он отметил, что действующий американский лидер допустил множество ошибок и на внешнеполитическом фронте.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби говорил, что Соединенные Штаты в настоящий момент не наблюдают признаков того, что «крупный игрок» настроен на «большую войну» на Ближнем Востоке.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.