Палестина подаст в МУС жалобу на Нетаньяху и израильскую армию

Министр юстиции Палестины Мухаммед аш-Шалалда заявил, что Палестина подаст в Международный уголовный суд (МУС) жалобу на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), обвинив их в геноциде против палестинского народа. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы подадим в суд на израильского премьер-министра, начальника штаба и всех командиров, которые отдали солдатам и офицерам приказы вести эту агрессивную войну», — заявил он.

По его словам, Израиль совершал геноцид «против беззащитного народа» и разрушал гражданские объекты, больницы и дома.

Глава палестинского Минюста подчеркнул, что Израиль нарушает принцип соразмерности в ведении боевых действий против движения ХАМАС.

23 октября ХАМАС сообщило, что во всех больницах сектора Газа закончилось топливо. Также Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что на территории сектора из-за обстрелов и дефицита топлива вышли из строя 12 больниц и медицинских центров.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.