Замминистра обороны обсудил с послом Ирака в РФ палестино-израильский конфликт

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин обсудил в Москве с послом Ирака в России Кахтаном Джанаби урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны и борьбы с терроризмом. Также состоялся обмен мнениями относительно урегулирования палестино-израильского конфликта», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что данная встреча подтвердила настрой на дальнейшее развитие взаимодействия России и Ирака в указанных сферах.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а израильский Совет национальной безопасности постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.