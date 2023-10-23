В Швеции поблагодарили Эрдогана за поддержку по НАТО

Швеция приветствует подписание протокола о вступлении королевства в Североатлантический альянс со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что с нетерпением ожидает присоединения страны к альянсу после всех процедур.

«Приветствуем тот факт, что президент Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и представил его Великому национальному собранию Турции. Сейчас начнутся парламентские процедуры. Мы с нетерпением ждем возможности стать членом НАТО», — написал Кристерссон.

Швеция вместе с Финляндией подали заявки на вступление в НАТО еще в мае 2022 года, нарушив многолетний отказ от присоединения к военному альянсу. Интеграция двух государств столкнулась с сопротивлением со стороны Турции, потребовавшей изменений от северных стран по треку борьбы с террористами, в особенности курдскими группами, связанными с попыткой турецкого госпереворота 2016 года. И если Хельсинки все проблемы с Анкарой урегулировал, вступив в НАТО в апреле 2023 года, то Стокгольм длительное время не мог договориться с турецкой стороной. Лишь 10 июля Эрдоган согласился как можно скорее направить турецкому парламенту протокол о членстве Швеции в НАТО и тесно работать с депутатами по вопросу обеспечения ратификации протокола. Помимо Анкары не стала ратифицировать вступление Стокгольма и Венгрия, однако в Будапеште уверяют, что не будут последним государством-членом альянса, одобрившим это решение.

Ранее в Турции призвали парламент отказать Швеции во вступлении в НАТО.