Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силва. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что сторонами обстоятельно обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта.

Также в Кремле сообщили, что президент Бразилии высказался за поиск путей урегулирования конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами.

«С обеих сторон проявлено стремление и далее тесно взаимодействовать в рамках БРИКС и G20», — отметили в Кремле.

Россия и Бразилия будут председательствовать в организациях в следующем году.

До этого бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва сообщил в социальной сети Х (ранееTwitter), что уже выписан из больницы после операции и готовится «пробежать марафон». Журналисты писали, что Луис Инасиу Лула да Силва возьмет паузу в работе из-за операции на бедренной кости. В октябре президенту Бразилии исполняется 78 лет.

Ранее в Бразилии предрекли сложности из-за раскола в G20 по Украине.