В ЕС пообещали добиться выделения нового транша Украине

Руководители министерств иностранных дел стран Евросоюза не сумели договориться по вопросу о выделении восьмого пакета финансирования военной помощи Украине. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после заседания в Люксембурге.

Он при этом добавил, что в итоге в ЕС договорятся по этому вопросу.

«Мы до сих пор не смогли разрешить проблему выделения восьмого транша на военную помощь в рамках Европейского фонда мира, мы все еще пытаемся найти решение, но в конце концов мы его найдем», — приводит слова Борреля РИА Новости.

На встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге вопрос поддержки Украины был одним из ключевых. При этом руководитель венгерского МИД Петер Сийярто рассказал, что почти все его коллеги употребляли словосочетание «усталость от Украины» в разговорах с ним. По его словам, сохранять интерес граждан к украинскому конфликту стало тяжело, поэтому его нужно как можно скорее урегулировать.

Позже стало известно, что Венгрия заблокировала выделение восьмого транша в размере €500 млн для Украины. Несмотря на то, что Киев до этого исключил венгерский Банк OTP из своего списка спонсоров войны, однако Будапешт требует юридических гарантий того, что это решение будет постоянным.

Ранее МИД Венгрии отреагировал на давление на страну из-за вступления Украины в ЕС.