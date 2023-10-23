В Иране назвали цели встречи «3+3» по Закавказью

Переговоры по Закавказью, которые проходят в Тегеране в формате «3+3», могут поспособствовать налаживанию ситуации в регионе, считает глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, передает РИА Новости. По его словам, встреча может проложить путь к урегулированию противостояния на Южном Кавказе.

«Время этой встречи – это «время мира, сотрудничества и развития на Южном Кавказе», которое может стать краеугольным камнем на пути к установлению мира и прекращению противостояния на Южном Кавказе при участии внутрирегиональных игроков и соседей», — отметил Абдоллахиан.

Переговоры в формате «3+3» стартовали в Тегеране 23 октября. Во встрече участвуют министры иностранных дел России, Ирана, Турции, Армении и Азербайджана. Формат переговоров предусматривает участие шестого государства — Грузии, — но оно решило воздержаться от отправки своего представителя на встречу.

Ранее Азербайджан назвал страну-виновника новых проблем на Кавказе.