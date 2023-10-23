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В Госдуме назвали маразмом угрозы Латвии закрыть Балтику для России

Депутат ГД Чепа назвал маразмом угрозы Латвии закрыть Балтику для России

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Михаил Голенков/РИА Новости

Угрозы закрыть Балтийское море для России — не что иное, как маразм. Об этом в интервью RT заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа, комментируя соответствующее заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.

«Глупости, как он может закрыть Балтийское море? Это все равно, что он скажет: «Давайте осушим Балтийское море, чтобы российские корабли не плавали». Маразм», — сказал Чепа.

О возможном закрытии Балтийского моря для РФ Эдгарс Ринкевичс высказался в эфире одного из латвийских телеканалов. Он заявил, что перекрыть акваторию для прохода российских судов могут, если будет доказана причастность Москвы к аварии на газопроводе Balticconnector. Он подчеркнул, что этот вопрос пока не стоит на повестке дня, поскольку не завершено расследование обстоятельств ЧП.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на призывы латвийского лидера заявил, что Москва намерена воспринимать серьезно любые угрозы.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко при этом подчеркнул, что закрытие судоходства для российских судов по Балтийскому морю станет грубейшим нарушением международного права.

Ранее Песков заявил, что правда о взрывах на «Северных потоках» скоро вскроется.

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