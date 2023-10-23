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Зеленский рассказал о важном заседании по ситуации на фронте

Зеленский заявил, что обсудил с военными Украины текущую ситуацию на фронте

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Johanna Geron/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что встреча была посвящена ситуации на фронте.

«Провел важное заседание штаба. Исключительно о фронте, исключительно о наших наступательных и оборонных действиях. Получили всю текущую информацию, дали поручения военным и разведке», — написал Зеленский.

Он добавил, что в рамках заседания состоялось подробное обсуждение текущей ситуации на земле.

Ставку верховного главнокомандующего на Украине учредили в конце февраля 2022 года на фоне начала российской военной спецоперации. Ее целью заявлено обеспечение стратегическое руководства ВСУ, другими военными формированиями и правоохранительными органами. Руководит заседаниями сам Зеленский, координирует — секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Ранее на Украине признали сложность ситуации под Авдеевкой для ВСУ.

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