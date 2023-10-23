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В Приднестровье обеспокоены милитаризацией Молдавии

Глава Приднестровья Красносельский: с тревогой наблюдаем за учениями в Молдавии

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Владимир Трефилов/РИА Новости

В Приднестровье обеспокоены количеством военных маневров и наращиванием оборонного бюджета в Молдавии, передает ТАСС. Как заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский, Тирасполь надеется на то, что действия Кишинева не будут направлены на подготовку к силовому решению приднестровского вопроса.

«Мы с тревогой наблюдаем за количеством тех учений, которые проводит Молдова. Количество их увеличено. Бюджет военный тоже увеличивается в Молдове. Наблюдаем пока, главное, чтобы это не создало, скажем так, площадку для интереса попробовать решить проблему силовым путем», — пояснил Красносельский.

Как отмечает ТАСС, в 2023 году молдавская сторона провела семь военных маневров, в том числе около Приднестровья. Более того, агентство подчеркивает, что в этом году военные Молдавии участвовали в учения в других государствах около пяти раз.

Ранее в Приднестровье обвинили Молдавию в подготовке к вооруженному конфликту с Россией.

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