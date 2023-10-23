МИД Венгрии отреагировал на давление на страну из-за вступления Украины в ЕС

Венгерские власти считают неприемлемым давление, которое оказывается на Будапешт со стороны Брюсселя ради ускоренного вступления Украины в Европейский союз. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Мы также считаем неприемлемым, что на нас пытаются по причинам безопасности оказывать давление для ускорения вступления Украины в ЕС. ЕС — это не объединение в сфере безопасности, а политико-экономическое (объединение. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

17 октября депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что на Украине приняли законопроект о финансовом мониторинге политически значимых лиц, чем выполнили требования для вступления в Европейский союз.

До этого глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что конфликт на Украине сыграл свою роль в поддержке евроинтеграционных амбиций Киева. Он отмечал, что украинская сторона вряд ли получила бы статус кандидата на вступление, если бы не было российской военной спецоперации.

5 октября президент Российской Федерации Владимир Путин сообщал, что если Евросоюз готов принять Украину с ее нынешней экономикой в свой состав — «флаг в руки».

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.