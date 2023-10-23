В Тегеране началось заседание глав МИД по Закавказью с участием Лаврова

В Тегеране стартовало заседание руководителей министерств иностранных дел формата «3+3» по Южному Кавказу, в котором принимает участие глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

Участие в совещании, помимо Лаврова, принимают коллеги министра из Ирана, Турции, Армении и Азербайджана — Хосейн Амир Абдоллахиян, Хакан Фидан, Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов. Уточняется, что глава МИД Грузии отказался участвовать во встрече.

Формат заседания «3+3» в рамках шестистороннего сотрудничества по Закавказью предложили в 2020 году представители Турции и Азербайджана. Инициативу впоследствии поддержали РФ, Иран и Армения.

Сегодняшнее заседание стало вторым в рамках инициативы. Предыдущее проходило в Москве в декабре 2021 года, тогда на встречу также приехали главы МИД пяти стран, а грузинская сторона от участия воздержалась. Комментируя ситуацию с Грузией, Сергей Лавров заявил, что двери заседаний для нее всегда открыты.

Ранее в МИД РФ заявили об интенсивной работе по деэскалации кризиса на Ближнем Востоке.