Сийярто заявил об усталости в ЕС от конфликта на Украине

Многие руководители министерств иностранных дел стран Евросоюза начали говорить об усталости от конфликта на Украине. Об этом на встрече с коллегами в Люксембурге по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Почти все мои коллеги или очень много коллег употребляли выражение «усталость от Украины», — заявил министр.

По его словам, это означает, что в настоящее время очень тяжело сохранять в общественном мнении и в СМИ интерес к происходящему на Украине. Все это указывает на то, что необходимо мирное урегулирование конфликта, заключил Сийярто.

На той же встрече выступил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который подтвердил, что другие конфликты, например тот, что разгорелся между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС, действительно отвлекают внимание от происходящего на Украине.

При этом Ландсбергис подчеркнул, что помощь Украине должна оставаться главным приоритетом, потому что противодействие страны с Россией — «мать всех конфликтов XXI века».

Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что вокруг Европейского союза сформировалось «огненное кольцо» из конфликтов.