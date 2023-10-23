В Грузии признали факт невмешательства России в выборы в республике

Ни одно иностранное государство, в том числе Россия, не пыталось вмешаться в грузинские выборы после 2012 года, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает грузинский «Первый канал». Так он ответил на вопрос журналистов о том, может ли Москва оказать влияние на парламентские выборы в республике, которые запланированы на 2024 год.

«Вы не можете мне привести ни одного примера, когда Россия вмешивалась в выборы, состоявшиеся в Грузии после 2012 года. Такого факта нет. В целом, максимальное внимание должно быть уделено тому, чтобы выборы прошли демократично, что важно для нас, правительства, чтобы никому не была предоставлена возможность говорить и использовать какую-либо тему», — пояснил Каладзе.

Он добавил, что правящая партия выиграет эти выборы и сохранить большинство в парламенте. Каладзе подчеркнул, что с 2012 года партия не имела такого серьезного уровня поддержки, как в последнее время.

«Мы победим и в 2024, и в 2028 году», — заключил мэр Тбилиси.

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