В США оценили развитие конфликта на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты в настоящий момент не наблюдают признаков того, что «крупный игрок» настроен на «большую войну» на Ближнем Востоке, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Об этом сообщает CNN.

По словам Кирби, не замечено признаков эскалации из-за ситуации на Ближнем Востоке, несмотря на ряд «вызывающих обеспокоенность атак» на американские силы в регионе.

«Прямо сейчас мы не наблюдаем признаков того, что крупный игрок стремится к крупной эскалации», — добавил Кирби.

Кирби обратил внимание, что после «ряда вызывающих обеспокоенность атак» США предпринимают необходимые меры для защиты своих войск на земле. Речь, в первую очередь, об Ираке и Сирии, отметил он.

«Вы видели, что мы направляем в регион дополнительные военные средства», — заключил Кирби.

До этого в NYT сообщали, что США просят Израиль перенести наземную операцию в секторе Газа. Как следует из текста, собеседники издания ожидают увеличения количества атак на американские вооруженные силы в регионе после начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.