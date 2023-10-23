Глава МИД Украины выступил за введение множественного гражданства

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за введение множественного гражданства для граждан Украины. Его слова приводит ТАСС.

«Одним из элементов государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества, должно стать множественное гражданство», — заявил он.

Кулеба отметил, что это поможет украинцам, оказавшимся за границей, сохранить или получить гражданство Украины.

Он подчеркнул, что недопустимо любое двойное гражданство с Россией или другими «недружественными странами».

18 октября Кулеба заявил, что международная встреча для обсуждения украинского «мирного плана» для разрешения кризиса может пройти в конце октября. До этого было известно, что Турция готовила в октябре новую международную встречу по Украине. В качестве места встречи фигурировал Стамбул.

Ранее в МИД РФ назвали число людей, которые пожелали выйти из российского гражданства.