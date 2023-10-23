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Глава МИД Украины выступил за введение множественного гражданства

Глава МИД Украины Кулеба выступил за введение множественного гражданства

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за введение множественного гражданства для граждан Украины. Его слова приводит ТАСС.

«Одним из элементов государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества, должно стать множественное гражданство», — заявил он.

Кулеба отметил, что это поможет украинцам, оказавшимся за границей, сохранить или получить гражданство Украины.

Он подчеркнул, что недопустимо любое двойное гражданство с Россией или другими «недружественными странами».

18 октября Кулеба заявил, что международная встреча для обсуждения украинского «мирного плана» для разрешения кризиса может пройти в конце октября. До этого было известно, что Турция готовила в октябре новую международную встречу по Украине. В качестве места встречи фигурировал Стамбул.

Ранее в МИД РФ назвали число людей, которые пожелали выйти из российского гражданства.

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