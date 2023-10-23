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Сенатор Грэм предупредил, что война придет в Иран в случае эскалации на Ближнем Востоке

Грэм: если конфликт в Израиле разрастется, война придет на задний двор Ирана

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Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что в случае разрастания боевых действий на Ближнем Востоке война придет «на задний двор» Ирана, который, по мнению политика, причастен к эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом пишет ТАСС.

«Мы здесь <...>, чтобы сказать Ирану: мы наблюдаем за вами. Если война будет разрастаться, она придет на ваш задний двор», — заявил Грэм во время визита в Тель-Авив в составе делегации сенаторов США.

Он отметил, что «фронтов будет не два, а три», не уточнив, о чем именно идет речь.

Политик поделился мнением, что Израиль выживет и будет процветать, а ХАМАС полностью уничтожат. Он также выразил надежду, что народ Палестины «заживет лучше».

«Мысль о том, что это [атака ХАМАС на Израиль] произошло без участия Ирана, смехотворна», — сказал Грэм.

До этого Грэм призвал администрацию Байдена предупредить Иран о том, что в случае эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем Вашингтон будет готов «уничтожить нефтеперерабатывающие заводы и нефтяную инфраструктуру» Тегерана.

Ранее в Израиле обвинили Иран в желании уничтожить еврейское государство.

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