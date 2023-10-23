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В Литве сочли украинский кризис главенствующим в XXI веке

Глава МИД Литвы Ландсбергис: конфликт в Израиле отвлекает ЕС от помощи Украине

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Hannibal Hanschke/Global Look Press

Конфликт между Израилем и Палестиной отвлекает Евросоюз от помощи Киеву. С таким утверждением выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед началом встречи глав МИД ЕС в Люксембурге, передает ТАСС.

«Да, действительно, отвлекает», — заявил глава литовского внешнеполитического ведомства.

По словам Ландсбергиса, Украина должна оставаться «главным приоритетом» для сообщества.

«Конфликт на Украине — мать всех конфликтов XXI века», — подчеркнул глава МИД.

Министр напомнил, что ЕС сейчас адаптируется к ситуации в мире, где одновременно разворачиваются несколько кризисов: в Израиле и Палестине, в Нагорном Карабахе.

Он призвал мировое сообщество не терять бдительности и поддерживать людей, которые нуждаются в помощи.

23 октября Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю перед встречей министров иностранных дел сообщества в Люксембурге представители СМИ впервые с февраля 2022 года не задали ни одного вопроса об Украине.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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