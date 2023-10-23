В Кремле отреагировали на угрозы Латвии закрыть Балтийское море для России

В Кремле отреагировали на угрозу со стороны президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтийское море для прохода российских судов. Пресс-секретарь российской президента Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена воспринимать серьезно любые угрозы.

«Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для России являются неприемлемыми», — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

О возможном закрытии Балтийского моря для РФ Эдгарс Ринкевичс высказался в эфире одного из латвийских телеканалов. Он заявил, что перекрыть море для прохода российских судов могут, если будет доказана причастность Москвы к аварии на газопроводе Balticconnector. Он подчеркнул, что этот вопрос пока не стоит на повестке дня, поскольку не завершено расследование обстоятельств ЧП.

Песков уже комментировал слова Ринкевичса, предложив вспомнить о терактах на «Северных потоках» и спросив, что нужно будет делать с Балтийским морем, когда вскроется правда об их организаторах. Пресс-секретарь президента также неоднократно подчеркивал непричастность РФ к аварии на Balticconnector.

Ранее в Совфеде напомнили о возможностях ВМС Латвии в ответ на идею перекрыть Балтику.