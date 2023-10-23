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Политолог: Россия в состоянии вытеснить США с Ближнего Востока

Политолог Перла: РФ в состоянии полностью вытеснить США с Ближнего Востока

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Shutterstock

Россия в состоянии полностью вытеснить США с Ближнего Востока. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла. Он напомнил, что у Москвы имеются тесные связи с Ираном и Турцией, являющейся одним из центров мусульманского мира. Кроме того, РФ имеет влияние в Передней Азии, благодаря успешной кампании в Сирии.

Также, по словам политолога, по ряду пунктов Россию поддерживают Пакистан, Египет, Марокко, Алжир и Судан, т.е. практически все крупнейшие мусульманские государства.

«Если мы посмотрим с этой точки зрения на то, что сейчас говорит и делает президент Владимир Путин, то мы обнаружим, что Россия обладает возможностью финального вытеснения США из макрорегиона Ближнего и Среднего Востока и создания там нового миропорядка. Но в котором она не будет доминировать, как США, и не будет ни на кого давить», — отметил Перла.

Он добавил, что партнерство России и ближневосточных стран будет выгодным для всех, особенно для тех, кто экспортирует нефть.

Широкая поддержка Западом действий Израиля в секторе Газе оттолкнула от него глобальный Юг, пишет газета Financial Times. «Они теперь даже слушать нас не станут», — цитирует издание дипломата из страны G7. По словам источников газеты, происходящее на Ближнем Востоке стало «даром небес для России».

Ранее стало известно о влиянии войны на Ближнем Востоке на позицию в мире по Украине.

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