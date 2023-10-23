В Австрии заявили, что Евросоюз находится в «огненном кольце» конфликтов

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что вокруг Европейского союза (ЕС) сформировалось «огненное кольцо» из конфликтов, которое все время сжимается. Об этом он сообщил по прибытии на министерское заседание Совета ЕС в Люксембург, пишет ТАСС.

«Вокруг Европы сформировалось огненное кольцо, которое, по нашим ощущениям, все время сжимается, разгорается все сильнее. <...> Речь идет не только об Украине, следует думать и о ситуации в Армении и Азербайджане, о государствах [в африканском регионе] Сахель», — заявил Шалленберг.

Он также обратил внимание на регион Западных Балкан, где присутствует нестабильность.

Как отметил глава австрийского внешнеполитического ведомства, Евросоюз «не может позволить себе роскошь» обращать внимание только на один из кризисов. Фиксация объединения на ситуации на Ближнем Востоке не должна привести к тому, что ЕС потеряет из вида другие очаги нестабильности, считает он.

До этого министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европа не смещает фокус внимания с Украины, несмотря на противостояние ХАМАС и Израиля.

Она отметила, что Киеву следует предоставить «сильные обязательства по безопасности и сигнал по его европейскому будущему».

Ранее в Австрии предрекли эскалацию палестино-израильского конфликта.