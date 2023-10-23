В Финляндии заявили, что ситуация в Израиле не повлияет на поддержку Украины

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европа не смещает фокус внимания с Украины, несмотря на противостояние ХАМАС и Израиля. По ее словам, поддержка Киева станет одной из ключевых тем на министерском заседании Совета ЕС, сообщает «Европейская правда».

«Наш фокус внимания совсем не смещается, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке. Мы ожидаем усиления поддержки Украины, в частности, что касается пакета на €20 млрд в Европейском фонде мира для Украины», — заявила Валтонен.

Она также отметила, что Киеву следует предоставить «сильные обязательства по безопасности и сигнал по его европейскому будущему».

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал конгресс выделить Украине дополнительное финансирование, так как средства «почти иссякли». До этого Джо Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и заявил, что победа этих стран в конфликтах необходима «для национальной безопасности Америки».

До этого канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Европейский союз должен совместно продолжать оказывать финансовую помощь Украине.

Ранее Борреля не спросили об Украине перед встречей глав МИД ЕС.