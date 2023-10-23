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Политолог заявил о риске повторения «арабской весны» на Ближнем Востоке

Политолог Гасанов: на Ближнем Востоке возможна «арабская весна 2.0»

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Laith Al-jnaidi/Anadolu via Reuters Connect

На фоне жесткой риторики Ирана относительно событий на Ближнем Востоке, региональным игрокам, которые склонялись в сторону нейтралитета, приходится занимать более радикальную позицию в отношении Израиля. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов. При этом, по его словам, для многих арабских стран, прежде всего для Саудовской Аравии, Иордании и ОАЭ, возникает крайне опасная ситуация.

«Потому что если они не проявят активную позицию против Израиля и в поддержку Палестины, это может угрожать их авторитету. Если не дойдет до свержения властей, то как минимум начнется подтачивание их легитимности. И тогда не за горами будет «арабская весна 2.0», — отметил политолог.

Он добавил, что даже в случае прямого конфликта с Израилем и США, Тегеран все равно сплотит вокруг себя исламский мир, показав себя лидером всего мусульманского сообщества.

Агентство Reuters до этого сообщало, что власти Ирана допускают резкие высказывания в отношении Израиля, но не планируют вступать в открытый конфликт. Отмечалось, что Тегеран позволяет ливанской группировке «Хезболла» совершать нападения через границу на Израиль и атаковать небольшие американские объекты.

19 октября начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что поддержка Израиля со стороны других стран может привести к включению в конфликт новых игроков.

Ранее в МИД РФ рассказали о безвизовых поездках в Иран.

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