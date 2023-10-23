В Кремле рассказали о работе по освобождению из плена ХАМАС двоих россиян

Российские дипломаты ведут соответствующую работу для освобождения россиян, оказавшихся в плену боевиков палестинского движения ХАМАС, рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Осуществляются определенные контакты, наши дипломаты работают, <...> предпринимают все усилия», — сказал он.

По его словам, с некоторыми российскими гражданами, которые не могут покинуть зону конфликта, поддерживается связь.

Несколькими днями ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что в заложниках у ХАМАС до сих пор находятся двое россиян. Он также сообщал, что еще семь граждан России пропали без вести и около 300 сограждан обратились с просьбой включить их в списки в случае эвакуации из страны.

20 октября стало известно об освобождении двух американок — матери и дочери.

Позднее в ХАМАС заявили, что планируют освободить еще часть заложников.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.