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В Британии оценили степени влияния Путина и отношение к этому Байдена

Telegraph: влияние Путина на мировой арене вызывает раздражение у Байдена

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Reuters

Влияние российского президента Владимира Путина на мировой арене может якобы «раздражать» главу Белого дома Соединенных Штатов Джо Байдена, заявили в британском издании The Telegraph.

«Когда в Китае проходил глобальный саммит друзей и партнеров, Байден с раздражением обратился к нации, чтобы призвать соотечественников продолжать бороться за лидерство страны», — уточнили в СМИ.

Тем не менее автор материала допускает, что именно Запад потерпел неудачу в борьбе за Глобальный Юг и Индию.

«Теперь русские и китайцы создают коалицию. Глобальный Юг устал слушать указания Запада, а Индия отказалась выступать против Путина», — добавил журналист.

Также в тексте заключили, что антиколониальные настроения во всем мире становятся сильнее.

До этого Путин заявил, что Байдену, желающему «подавлять», «есть чему поучиться». Отмечая опыт зарубежного коллеги, Путин вспомнил российскую поговорку — «век живи, век учись».

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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