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Политолог предрек деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке «через эскалацию»

Политолог Гасанов: деэскалация конфликта на БВ возможна через эскалацию

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

В ходе конфликта на Ближнем Востоке может еще произойти «что-то страшное», подобное удару по палестинской больнице, однако, как это ни парадоксально, через эскалацию возможна деэскалация противостояния Израиля и ХАМАС. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог, эксперт РСМД Камран Гасанов.

«То есть конфликт доходит до пика. Может, еще что-то такое же страшное произойдет, но это и раздувает страсти, и в то же время правительства региональных стран все больше опасаются того, к чему это может прийти. <...> Американцы лишатся влияния на Ближнем Востоке, Израилю угрожает утрата территориальной целостности, остальные страны трясутся за свои кошельки, нефтяные доходы и так далее», — отметил политолог.

Он добавил, что власти во многих странах видят протесты граждан, однако понимают, что последствия большой войны на Ближнем Востоке не менее опасны.

Накануне префектура полиции Парижа сообщила, что в манифестации в поддержку Палестины и за прекращение ударов по сектору Газа, организованной на площади Республики, приняли участие 15 тыс. человек.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви до этого сообщил, что израильская армия готова начать наземную операцию в секторе Газа, однако дата ее проведения еще не определена.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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