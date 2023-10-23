Борреля не спросили об Украине перед встречей глав МИД ЕС

Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю перед встречей министров иностранных дел сообщества в Люксембурге представители СМИ впервые с февраля 2022 года не задали ни одного вопроса об Украине. Об этом сообщил ТАСС.

«Потом Украина, не забывайте об Украине, они продолжают сражаться», — напомнил Боррель.

По его словам, украинский вопрос продолжает оставаться на повестке дня, как и эскалация в Нагорном Карабахе.

Глава внешнеполитической службы ЕС упомянул украинский конфликт, отвечая на вопрос, нет ли риска, что позиция Евросоюза по конфликту в Израиле позволит вновь обвинить Брюссель в двойных стандартах.

Боррель отметил, что кризис на Украине имеет разные причины и последствия, но ударная волна от всех противостояний «распространяется по всему миру». Он обратил внимание, что необходимо выражать одинаковый уровень озабоченности в отношении судьбы каждого человека в зоне конфликта.

До этого «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.