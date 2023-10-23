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Польше предрекли «бульдожьи бои» в случае прихода к власти оппозиции

В Сейме Польши заявили, что ожидаются «бульдожьи бои под ковром» из-за оппозиции

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Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Глава комитета по иностранным делам польского сейма Радослав Фогель заявил, что страну ожидают «бульдожьи бои под ковром» в случае прихода к власти оппозиции. По его словам, у оппозиции нет программной последовательности, ее объединяет ненависть к партии «Право и справедливость», переедает Polskie Radio.

«Это будут скорее бульдожьи бои под ковром.... В оппозиции нет программной последовательности. Единственное, что их объединяет, — это неприязнь к ПиС [«Право и справедливость»], — заявил Фогель, отвечая на вопрос, ждет ли Польшу «позиционная война» между президентом и парламентом.

С его точки зрения, этого недостаточно для создания эффективного правительства и реализации государственной политики.

Фогель отметил, что с каждой неделей разногласия в оппозиции усугубляются, поэтому она стремится как можно быстрее прийти к власти.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.

После оглашения результатов польский президент должен выбрать премьер-министра, который сформирует правительство. Затем парламентское большинство должно утвердить новый состав.

Ранее польская оппозиция определилась с кандидатом на пост премьера.

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