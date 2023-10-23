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В России изменят сроки направления в ЦИК предложений о выборах при военном положении

В Думе поддержали сроки направления предложений о выборах при военном положении

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Alexander Ermochenko/Reuters

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, которым предлагается изменить сроки подачи в Центризбирком предложения о проведении выборов в том или ином регионе при военном положении. Об этом сообщает ТАСС.

Документ приняли в изначальном виде в первом чтении еще в июле 2023 года. Тогда он содержал технические поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ.

Во втором чтении депутаты предложили изменить порядок проведения выборов при ЧП или военном положении. Сейчас глава субъекта, в котором введено военное положение, может подать заявку в ЦИК на проведение выборов не раньше чем за 130 дней и не позже чем за 90 дней до дня голосования. Именно эти сроки и хотят подкорректировать.

В случае принятия изменений предложение о назначении выборов в органы государственной власти можно будет подать не ранее чем за 105 и не позднее чем за 95 дней до дня голосования. Если речь идет о выборах в органы местного самоуправления, то не раньше чем за 95 и не позднее чем за 85 дней. Если власти намерены организовать референдум, то заявку нужно будет подать в течение пяти дней после того, как выносимый на голосование вопрос признают соответствующим законодательству.

Ранее в Госдуме предложили перенести статую Свободы в Россию.

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