Стало известно о просьбе США к Израилю отложить наземную операцию в секторе Газа

Соединенные Штаты просят Израиль перенести начало наземной операции на территории сектора Газа, чтобы лучше подготовиться к теоретическим атакам на свои вооруженные силы в регионе и выиграть время для освобождения заложников. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Как следует из текста, собеседники NYT ожидают увеличения количества атак на американские вооруженные силы в регионе после начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. По мнению источников, подобные действия могут предпринимать региональные группировки, которые поддерживает Иран.

Также, по информации газеты, Вашингтон просит Израиль отложить операцию, чтобы заполучить больше времени для переговоров по освобождению заложников.

Просьбу отложить наземную операцию была передана через министра обороны США Ллойда Остина, отмечают собеседники. Шеф Пентагона находится на постоянной связи с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, так как стороны продолжают обсуждать военную поддержку еврейского государства.

Ллойд Остин заявил Галанту, что спасение заложников является приоритетной задачей для Вашингтона, следует из текста.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее армия Израиля сообщила об удержании в Газе не менее 222 заложников.