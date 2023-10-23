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Экс-премьер Украины оценил шансы на смену власти в Киеве

Экс-премьер Украины Азаров назвал Зеленского американской марионеткой

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский «ничем не управляет» в стране, так как является американской марионеткой. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что на Украине не следует ожидать политических переворотов, потому что «им просто неоткуда взяться».

«Зеленский — это абсолютнейшая марионетка, он ничем абсолютно не управляет. Управляют американцы, они твердо контролируют ситуацию в стране. СБУ находятся под их контролем, Служба внешней разведки, МВД, армия. Никаких переворотов не ожидается, им просто неоткуда взяться», — заявил Азаров.

Он отметил, что все политические фигуры в стране подчиняются Соединенным Штатам. С его точки зрения, на Украине нет шансов для оппозиции, так как она уничтожена действующей «карательной системой».

«Кто-то выйдет, его тут же скрутят и бросят в камеру. Тысячи политических заключенных», — подчеркнул экс-премьер.

До этого экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин потребовал немедленной отставки Владимира Зеленского.

По его словам, сейчас власти Украины не могут одержать победу в военном конфликте. Кроме того, он отметил, что украинские войска несут серьезные потери, а жители страны не хотят идти на фронт.

Ранее Украине предрекли массовые сокращения зарплат и социальных выплат.

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