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В США назвали стабильными и позитивными отношения России и КНДР

NI: Россия и КНДР продолжат развивать двустороннее сотрудничество

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Валерий Мельников/РИА Новости

Переговоры президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которые состоялись в сентябре 2023 года, продемонстрировали стабильность и перспективность развития отношений двух стран. В будущем связи между Москвой и Пхеньяном продолжат крепнуть, написала политолог из Дартмутского колледжа Минсон Ку в колонке для журнала The National Interest.

Как отметила эксперт, международному сообществу не стоит недооценивать значение этой встречи. Визит лидера КНДР в Россию показал, что государства поддерживают «стабильные и позитивные отношения».

«С точки зрения Северной Кореи и России, саммит был значимым и даже успешным. <...> Он привлек внимание мира и произвел сильное впечатление», — указала автор публикации.

Политолог добавила, что с этого момента контакты между Москвой и Пхеньяном станут еще более тесными. При этом крепкие отношения РФ и КНДР выражаются в том числе в готовности обеих сторон делиться подробностями о переговорах на высшем уровне.

Более того, эксперт обратила внимание на место проведения саммита — город Владивосток. По ее словам, российские власти подстроились под предпочтения Ким Чен Ына и согласились провести встречу за пределами столицы. Благодаря этому северокорейский лидер смог прибыть в РФ на своем личном поезде, резюмировала автор статьи.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне.

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