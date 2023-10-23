В США заявили, что Россия ослабила позиции США на Ближнем Востоке

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что специальная военная операция (СВО) РФ на Украине ослабила позиции США на международной арене, в частности на Ближнем Востоке.

Он считает, что российская спецоперация «привела к разрушению» международного политического и финансового порядка, основанного на доминировании Соединенные Штаты.

«И одним из неожиданных последствий <…> стало то, что она (специальная военная операция. — «Газета.Ru») полностью разрушила старый миропорядок, при котором США доминировали на Ближнем Востоке», — сказал эксперт.

По его словам, когда Израиль вступал в конфликт с одним из своих соседей, с палестинским движением ХАМАС или ливанской группировкой «Хезболла», Вашингтон «негласно работал с Иорданией, Египтом или Саудовской Аравией, чтобы попытаться сгладить ситуацию», остановить кровопролитие и «развести враждующих по углам».

Он отметил, что «теперь все иначе». Указанные страны «игнорируют США, говоря им, по сути, убираться вон», добавил Джонсон.

До этого обозреватель Bloomberg Хал Брэндс выразил мнение, что атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания гегемонии США.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.