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США договорились с пятью странами о координации отправки гумпомощи в Газу

США, Канада и ряд стран Европы начнут координировать отправку гумпомощи в Газу

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Jehad Shelbak/Reuters

США, Канада, Великобритания, Германия, Франция и Италия договорились координировать свои действия по отправке гуманитарной помощи на территорию сектора Газа. Об этом сообщается в совместном заявлении лидеров указанных стран, опубликованном на сайте Белого дома.

В материале указано, что 22 октября американский президент Джо Байден провел телефонные переговоры с канадским премьер-министром Джастином Трюдо и немецким канцлером Олафом Шольцем. Кроме того, в обсуждении ситуации на Ближнем Востоке приняли участие итальянский премьер-министр Джорджа Мелони и глава британского правительства Риши Сунак.

«Лидеры приветствовали объявление о прибытии первых гуманитарных колонн к нуждающимся палестинцам в Газе и обязались продолжать координацию действий с партнерами в регионе для обеспечения постоянного и безопасного доступа к продовольствию, воде, медицинскому обслуживанию и другой помощи, необходимой для удовлетворения гуманитарных потребностей», — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, участники переговоров обязались продолжить тесное сотрудничество ради предотвращения разрастания конфликта между Израилем и Палестиной. Ожидается, что власти шести стран и дальше будут поддерживать контакт для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и восстановления мира.

Ранее в Китае заявили о намерении продолжать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

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