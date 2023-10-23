Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На парламентских выборах в Швейцарии победили правые консерваторы

Правоконсервативная Швейцарская народная партия победила на выборах в парламент

close
100%
Depositphotos

Стоящая на правоконсервативных позициях Швейцарская народная партия (ШНП) победила на состоявшихся в стране парламентских выборах, сообщает национальный телеканал RTS.

По итогам выборов, ШНП получила 62 места в Национальном совете, большой палате парламенте, состоящей из 200 депутатов. Тем самым, партия улучшила свой результат по сравнению с выборами 2019 года, когда у нее было 53 депутатских места.

Второе место заняла Социал-демократическая партия, у которой 41 депутатский мандат.

ШНП выступает за ограничение иммиграции в страну, строгое соблюдение Швейцарией нейтралитета, неучастие страны в Европейском союзе и НАТО и сохранение запрета на реэкспорт швейцарского оружия в зоны конфликтов, в том числе и на Украину.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Швейцарии Штефан Блеттлер заявил, что Берн уже больше месяца ведет расследование по факту финансирования ХАМАС из страны.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий