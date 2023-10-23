На парламентских выборах в Швейцарии победили правые консерваторы

Стоящая на правоконсервативных позициях Швейцарская народная партия (ШНП) победила на состоявшихся в стране парламентских выборах, сообщает национальный телеканал RTS.

По итогам выборов, ШНП получила 62 места в Национальном совете, большой палате парламенте, состоящей из 200 депутатов. Тем самым, партия улучшила свой результат по сравнению с выборами 2019 года, когда у нее было 53 депутатских места.

Второе место заняла Социал-демократическая партия, у которой 41 депутатский мандат.

ШНП выступает за ограничение иммиграции в страну, строгое соблюдение Швейцарией нейтралитета, неучастие страны в Европейском союзе и НАТО и сохранение запрета на реэкспорт швейцарского оружия в зоны конфликтов, в том числе и на Украину.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Швейцарии Штефан Блеттлер заявил, что Берн уже больше месяца ведет расследование по факту финансирования ХАМАС из страны.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.