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Лавров 23 октября прибудет в Иран для участия во встрече в формате «3+3»

Лавров посетит Иран для обсуждения ситуации на Южном Кавказе в формате «3+3»

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Sergei Bobylyov/Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетит в столицу Ирана 23 октября. Глава внешнеполитического ведомства намерен посетить Тегеран для участия в министерской встрече консультативной платформы «3+3» по Южному Кавказу, передает ТАСС.

Переговоры в формате «3+3» предполагают участие представителей из трех стран указанного региона и еще из трех государств, которые являются ближайшими соседями Южного Кавказа. К первой группе относятся Армения, Азербайджан и Грузия. Вторая группа состоит из России, Турции и Ирана.

Согласно имеющейся информации, первая встреча подобного формата состоялась в декабре 2021 года. Тогда мероприятие, которое прошло в Москве, посетили заместители глав дипломатических ведомств. Единственной страной, которая воздержалась от участия, стала Грузия.

В этот раз в заседании примут участие сами министры иностранных дел. Тбилиси вновь отказался отправлять своего представителя на встречу. Тем не менее, комментируя ситуацию, Лавров заявил о всегда открытых дверях для грузинской стороны.

Как указано в материале, официально повестка предстоящего заседания не разглашалась. Однако ожидается, что ключевой темой обсуждения станет ситуация в Нагорном Карабахе.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подтвердил свое участие во встрече в формате «3+3» в Иране.

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