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Байден и Нетаньяху заявили, что отправка в Газу гуманитарных колонн будет продолжаться

Байден и Нетаньяху обсудили гуманитарную ситуацию в секторе Газа

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта. Об этом, ссылаясь на официальное заявление Белого дома, сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что глава США приветствовал отправку в сектор Газа двух колонн с гуманитарной помощью, которые уже пересекли границу анклава. Байден и Нетаньяху подтвердили, что гуманитарные поставки в Газу продолжатся.

Байден также выразил признательность властям Израиля за их поддержку в деле освобождения двух американских заложников. Были обсуждены продолжающиеся усилия по освобождению всех оставшихся у палестинского движения ХАМАС заложников и по обеспечению безопасного перемещения желающих уехать из Газы граждан США.

Президент США и премьер-министр Израиля достигли соглашения о поддержании между ними «тесного контакта».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты позволяют Израилю принимать самостоятельные решения относительно сроков и стратегии в войне с ХАМАС, однако президент Джо Байден высказал свою точку зрения по этому вопросу во время визита в еврейское государство.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

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