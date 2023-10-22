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Нетаньяху провел переговоры с Макроном

Нетаньяху провел переговоры с Макроном и премьером Нидерландов Рютте

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Sebastian Scheiner/Reuters

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Нидерландов Марком Рютте и премьером Испании Педро Санчесом. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

«В ходе переговоров с лидерами премьер-министр отметил единство и решимость нации уничтожить военный и правительственный потенциал ХАМАС и заявил, что «победа Израиля над ХАМАС — это победа всего мира», — сказано в сообщении.

Отмечается, что французский лидер и премьер Нидерландов приедут в Израиль в понедельник и вторник, где встретятся с Нетаньяху.

До этого сообщалось, что Макрон может прибыть в Израиль 24 октября.

19 октября в Израиль прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. У главы правительства были запланированы встречи с президентом страны Исааком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

В этот же день в Израиль прилетел министр обороны Германии Борис Писториус. Целью визита главы ведомства в Тель-Авив являлось проведение переговоров о военном сотрудничестве между двумя государствами.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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