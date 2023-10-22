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МИД РФ проверяет данные о гибели русскоязычной семьи в Газе

МИД РФ: сообщения о гибели русскоязычной семьи от бомбардировок в Газе проверяются

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Hatem Ali/AP

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили РИА Новости, что российские дипломаты проверяют информацию из СМИ о том, что в результате израильских бомбардировок погибла русскоязычная семья.

«Российские дипломаты в настоящее время проверяют появившиеся в СМИ сообщения о гибели в результате израильских бомбардировок в населенном пункте Дер Эль-Балях (центральный район Газы) русскоязычной семьи», - указали в внешнеполитическом ведомстве.

Уточняется, что погибла женщина с детьми.

По данным министерства, предварительно установлено, что речь может идти о гражданах одной из стран СНГ.

До этогоглавный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что после израильских обстрелов сектора Газа погибли 12 членов семьи оператора RT Халеда Эльдерры.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в ХАМАС заявили, что планируют освободить заложников.

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