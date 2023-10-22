В США рассказали, что осложнит операцию Израиля в Газе

Возможная наземная операция Израиля в секторе Газа будет не легкой задачей, считает министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС. По его словам, ХАМАС имели в запасе очень много времени для подготовки.

«Это [проведение наземной операции] может быть намного сложнее из-за сети подземных туннелей, которые ХАМАС построило <...>, у них было много времени на подготовку к сражению», — пояснил Остин.

Он добавил, что дополнительные трудности возникнут из-за необходимости вести бой в городских условиях. Остин подчеркнул, что подобные операции очень сложны и занимают длительное время.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина призвала мировое сообщество надавить на Израиль.