Кадыров заявил о несмываемом позоре Израиля

Израиль запятнал себя несмываемым позором за свои действия в Палестине. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Творимые израильским режимом бесчинства и преступления напоминают человечеству, что фашизм остается реальной угрозой всему миру. Выжигая целые кварталы и безжалостно убивая женщин, детей, стариков, Израиль навсегда запятнал себя несмываемым позором», — сказано в сообщении.

По его словам, сотни мусульман совершают коллективную молитву в мечетях Чеченской республики.

20 октября Кадыров высказался на тему событий, происходящих на территории сектора Газа, и назвал их геноцидом жителей Палестины.

Сектор Газа ежедневно подвергается обстрелам со стороны Израиля. Регион находится в блокаде, из-за чего, как стало известно, была нарушена работа больниц: учреждениям не хватает электричества, топлива и воды.

При этом гуманитарная помощь направляется только на юг Газы, что вызывает недовольство радикальной палестинской группировки ХАМАС. Ее представители считают, что таким образом жителей Палестины пытаются вынудить бежать в Египет.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.