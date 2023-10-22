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Власти США заявили, что Израиль не намерен устанавливать контроль над Газой

Блинкен убежден, что Израиль не намерен устанавливать контроль над Газой

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Jacquelyn Martin/AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в том, что Израиль не намерен устанавливать контроль над сектором Газа. Об этом он заявил в интервью NBC News.

«Одно совершенно ясно: Израиль не может вернуться к статус-кво, к ситуации, когда ХАМАС руководит Газой и может повторить то, что они сделали», — заявил он.

При это он отметил, что «слышал от Израиля», что у них нет намерений и желания управлять сектором Газа.

Ранее Блинкен заявил о необходимости оставить открытым КПП «Рафах» на границе между Египтом и сектором Газа. Блинкен приписал открытие гуманитарного коридора в заслуги США, заявив, что это стало результатом переговоров, которые президент Соединенных Штатов Джо Байден провел с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Ранее сообщалось, что более 200 грузовиков с гумпомощью ждут проезда на КПП Египта.

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