Спецслужбы КНР раскрыли факт шпионажа в пользу США на оборонном предприятии

Министерство госбезопасности Китая сообщило о выявлении в 2021 году факта шпионажа в пользу США на одном из китайских оборонных предприятий, передает ТАСС.

Соответствующий факт был вскрыт в юго-западной провинции Сычуань в июле 2021 года.

Установлено, что информатором американских спецслужб на этом предприятии был некий гражданин Китая по фамилии Хоу, который ранее проходил стажировку в США. В Министерстве госбезопасности подчеркнули, что с арестом Хоу была устранена «значительная потенциальная опасность».

В настоящее время Хоу находится в народном суде средней ступени города Чэнду, уточняет ведомство.

В начале сентября The Wall Street Journal (WSJ) писала, что граждане Китая в течение нескольких лет более 100 раз пытались проникнуть на американские военные базы и секретные объекты, выдавая себя за туристов.

В посольстве КНР в Вашингтоне эти заявления назвали «злонамеренной выдумкой».

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.